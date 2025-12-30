Песков отказался обсуждать местонахождение Путина после атаки на его резиденцию

Фото: kremlin.ru

Местонахождение Владимира Путина в настоящий момент не подлежит публичному обсуждению, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит "Газета.ру".

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, находился ли российский лидер в своей резиденции в Новгородской области во время украинской атаки.

Киев направил 91 БПЛА на резиденцию президента в ночь на 29 декабря. В результате все воздушные цели были уничтожены, о пострадавших и ущербе не сообщалось.



После этого Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что РФ будет вынуждена пересмотреть переговорную позицию в связи с атакой. Президент США назвал это "плохим развитием событий" и подчеркнул, что Штаты проясняют эту ситуацию.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский не признал попытку атаки и назвал ее сфабрикованной. Позже Песков подчеркнул, что российские военные знают, "как, чем и когда" отвечать на действия Киева.

