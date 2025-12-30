Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 13:29

Политика

Песков отказался обсуждать местонахождение Путина после атаки на его резиденцию

Фото: kremlin.ru

Местонахождение Владимира Путина в настоящий момент не подлежит публичному обсуждению, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит "Газета.ру".

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, находился ли российский лидер в своей резиденции в Новгородской области во время украинской атаки.

Киев направил 91 БПЛА на резиденцию президента в ночь на 29 декабря. В результате все воздушные цели были уничтожены, о пострадавших и ущербе не сообщалось.

После этого Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что РФ будет вынуждена пересмотреть переговорную позицию в связи с атакой. Президент США назвал это "плохим развитием событий" и подчеркнул, что Штаты проясняют эту ситуацию.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский не признал попытку атаки и назвал ее сфабрикованной. Позже Песков подчеркнул, что российские военные знают, "как, чем и когда" отвечать на действия Киева.

Читайте также


властьполитика

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика