02:12

Захарова назвала Зеленского "террористическим отщепенцем"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "террористическим отщепенцем" после попытки атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом Захарова заявила в эфире телеканала "Россия-1".

"В тот момент, когда действительно нашлись на Западе люди, которые готовы были переступить через ошибки, преступления, в том числе преступления своих предшественников, признав, что нужно стремиться к миру, и ведут сложные, непростые многоуровневые многоплановые переговоры, этот террористический отщепенец наносит подобные удары", – сказала Захарова.

Она добавила, что украинские власти в принципе не заинтересованы в мире, так как западные покровители платят им только за теракты и продолжение боевых действий.

"Им не нужен мир, им за мир не платят, им платят только за одно: за теракты, за экстремизм, за продолжение бойни, в том числе и за убийство граждан Украины им тоже Запад платит", – подчеркнула представитель МИД.

Ранее Путин в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом заявил, что переговорная позиция России будет пересмотрена после атаки Украины на резиденцию президента РФ в Новгородской области.

В свою очередь, Трамп не поддержал удары украинских войск, назвав их "плохим развитием событий". По его словам, одно дело обороняться, а другое – атаковать резиденцию российского лидера.

Западные СМИ сообщили о попытке ЕС подключиться к переговорам по Украине

