Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 15:12

Политика
Главная / Новости /

Эксперт Дандыкин: маневры ВМС США могут быть предупреждением для Европы

Военный эксперт раскрыл, кому посылают сигнал США во время учений

Фото: АР/US Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Ethan Jaymes Morrow

Учения Военно-морских сил (ВМС) США, в ходе которых они топят собственные корабли, могут быть предупредительным сигналом не только для России и Китая, но и стран Европы. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

"Они (учения. – Прим. ред.) могут относится, как ни странно, к союзникам США по НАТО. К той же Дании, которая все оружие отдала Украине, а теперь еще и премьер Дании говорит – давайте Киеву дадим ракеты с большой дальностью", – сказал эксперт.

Соединенные Штаты, по его мнению, таким образом показывают, что может произойти с Данией, если какой-нибудь ее корабль внезапно появится в районе Гренландии, контроль над которой стремится получить Вашингтон.

"Судя по внезапным поворотам в политике нынешней американской администрации – все может быть", – заключил Дандыкин.

Об учениях по затоплению собственных кораблей ранее писал портал 19FortyFive. В публикации было сказано, что таким образом американские военные смотрят, как именно суда получают повреждения в реальных условиях. Их интересует информация о повреждениях, которые способен выдержать корпус корабля перед тем, как затонуть.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика