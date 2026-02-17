Эксперт Дандыкин: маневры ВМС США могут быть предупреждением для Европы

Фото: АР/US Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Ethan Jaymes Morrow

Учения Военно-морских сил (ВМС) США, в ходе которых они топят собственные корабли, могут быть предупредительным сигналом не только для России и Китая, но и стран Европы. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

"Они (учения. – Прим. ред.) могут относится, как ни странно, к союзникам США по НАТО. К той же Дании, которая все оружие отдала Украине, а теперь еще и премьер Дании говорит – давайте Киеву дадим ракеты с большой дальностью", – сказал эксперт.

Соединенные Штаты, по его мнению, таким образом показывают, что может произойти с Данией, если какой-нибудь ее корабль внезапно появится в районе Гренландии, контроль над которой стремится получить Вашингтон.

"Судя по внезапным поворотам в политике нынешней американской администрации – все может быть", – заключил Дандыкин.

Об учениях по затоплению собственных кораблей ранее писал портал 19FortyFive. В публикации было сказано, что таким образом американские военные смотрят, как именно суда получают повреждения в реальных условиях. Их интересует информация о повреждениях, которые способен выдержать корпус корабля перед тем, как затонуть.