Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 15:18

Общество

Незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

Фото: depositphotos/alexraths

Незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Данные были получены за период с 9 по 15 февраля. При этом, как подтвердили в ведомстве, несмотря на увеличение, цифры соответствуют сезонным показателям.

"В сравнении с предыдущей неделей отмечается незначительный рост заболеваемости среди совокупного населения, однако эпидемические пороги не превышены как по совокупному населению, так и во всех возрастных группах", – следует из публикации.

Основные случаи заболеваний связаны с респираторными вирусами, не относящимися к гриппу, среди которых преобладают риновирусы. В частности, в ходе мониторинга было зафиксировано лишь единичное присутствие вируса гриппа.

Эпидемиологи напомнили о необходимости соблюдения правил гигиены и укрепления иммунитета, а также призвали обратиться за медпомощью при появлении признаков респираторного заболевания.

Тем временем по всей России эпидемическая ситуация по гриппу оценивается как напряженная. Однако показатели заболеваемости не превышают средних многолетних значений.

Как отметил академик РАН Геннадий Онищенко, сезон гриппа традиционно завершается в марте – апреле, а возможные всплески могут быть связаны с возвращением студентов с каникул. Вместе с тем он подчеркнул, что текущий эпидемический подъем 2025–2026 годов остается умеренным и не достигнет пандемического уровня.

Пик заболеваемости гриппом ожидается в Москве в феврале

Читайте также


обществогород

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика