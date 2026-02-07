Случаи заражения гриппом B зафиксированы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Случаи заражения гриппом B выявлены в Москве. Он не менее заразен и появляется ближе к концу сезона, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Да, в Москве начался грипп B… Был он, как правило, менее контагиозен, но более тяжело протекает", – подчеркнул он.

По словам Онищенко, в стране существуют прививки от гриппа четырехвалентной вакциной. В нее включены два штамма гриппа А и два штамма гриппа В.

"Многие десятилетия наблюдений выявили такую закономерность, что подъем начинается – лидирует грипп А, а уже на излете присоединяется к ним грипп В, и уже на более низких уровнях, потому что гриппом А большинство успевает переболеть", – указал эксперт.

Он отметил, что привитым гражданам не стоит беспокоиться.

Ранее ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили мультивалентную вакцину против гриппа, созданную на основе технологии мРНК, которую можно адаптировать в течение эпидсезона в зависимости от штамма вируса. Она уже разработана и предлагается к внедрению фармацевтическим компаниям.

Технология мРНК в целом проще, чем создание белковых вакцин, и она основана на "переводе" генетического кода в молекулу мРНК, которая затем вводится в организм.

