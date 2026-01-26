Форма поиска по сайту

26 января, 12:20

Общество
Врач Компанец: симптомы вируса Нипах схожи с симптомами ОРВИ

Врач рассказала о симптомах вируса Нипах

Фото: depositphotos/GeorgeRudy

Симптомы вируса Нипах схожи с симптомами обычного ОРВИ. Об этом РИА Новости заявила кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

По ее словам, типичные симптомы для этого заболевания отсутствуют. Оно будет протекать как любая вирусная инфекция. У человека может подняться температура, появиться кашель, заболеть голова и горло, объяснила врач.

Установить, что это вызвано вирусом Нипах, можно только с помощью анализов, добавила Компанец. При первых же симптомах нужно обращаться к медикам.

Ранее СМИ писали, что около 100 человек поместили на домашний карантин из-за вируса Нипах в Индии. Пациенты лечатся в больницах Калькутты, состояние одного из них оценивается как критическое.

Из-за этого Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль. В данный момент случаев завоза вируса на территорию России не зафиксировано.

Кроме того, надзорное ведомство разработало тест-систему для купирования риска завоза инфекции в страну. Она поможет специалистам выявлять людей с признаками заболевания в режиме реального времени.

Роспотребнадзор дал рекомендации туристам из-за распространения вируса Нипах в Индии

