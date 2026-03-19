Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
19 марта, 11:28

Экономика

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 85 руб впервые с сентября 2025 года

Фото: depositphotos/pressmaster

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для биржевого рынка, превысил 85 рублей впервые с 12 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 11:10 по московскому времени курс американской валюты рос на 1,20 рубля относительно прошлого закрытия – до 85,5 рубля.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара к концу года может составить 95–100 рублей. При этом официальный прогноз Сбера – 85–90 рублей за доллар. Греф также не увидел ни одного шанса иметь крепкий рубль. По его мнению, это контрпродуктивно по всем показателям.

Однако американская валютная система стабильна, считает экономист Алексей Зубец. По его словам, у доллара нет серьезных колебаний по отношению к другим валютам, поэтому не стоит ждать, что "завтра долларовая система рухнет".

Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту курса доллара

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика