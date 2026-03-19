Внебиржевой курс доллара поднялся выше 85 руб впервые с сентября 2025 года

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для биржевого рынка, превысил 85 рублей впервые с 12 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 11:10 по московскому времени курс американской валюты рос на 1,20 рубля относительно прошлого закрытия – до 85,5 рубля.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара к концу года может составить 95–100 рублей. При этом официальный прогноз Сбера – 85–90 рублей за доллар. Греф также не увидел ни одного шанса иметь крепкий рубль. По его мнению, это контрпродуктивно по всем показателям.

Однако американская валютная система стабильна, считает экономист Алексей Зубец. По его словам, у доллара нет серьезных колебаний по отношению к другим валютам, поэтому не стоит ждать, что "завтра долларовая система рухнет".