Песков объяснил курс доллара рыночными процессами

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Колебания курса доллара – это рыночные процессы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

Он также указал, что считать курс доллара – не прерогатива Кремля.

Песков добавил, что макроэкономическая ситуация в России остается спокойной, надежной и предсказуемой. По его словам, этого удается добиваться несмотря на то, что положение в мировой экономике "достаточно неспокойное".

В среду, 10 сентября, курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 85 рублей впервые с 11 апреля. В 10:54 по московскому времени стоимость американской валюты увеличилась на 1,69% – до 85,11 рубля. К 10:59 курс замедлил рост, остановившись на уровне 84,94 рубля.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников предположил, что до конца 2025 года можно ожидать изменения курса доллара до 92 рублей. При этом скачков до 100 рублей, по его мнению, не предвидится.

