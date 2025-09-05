ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России продлил ограничения на снятие наличных долларов и евро до 9 марта 2026 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение было принято с учетом действующих санкций, препятствующих отечественным финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран, уточнили в ЦБ.

Отмечается, что для клиентов, открывших валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит снятия валюты, но не более 10 тысяч долларов, или эквивалентной суммы в евро. Сумма определяется на 00:00 по московскому времени указанной даты. Воспользоваться этим правом можно при условии, что ранее возможность не была реализована.

Оставшиеся средства доступны для получения в рублях. Однако сумма выплаты не может быть меньше той, что рассчитана на день выдачи по официальному курсу ЦБ, если средства были размещены на счете до 9 сентября 2022 года. Для денег, размещенных после этой даты, применяется курс банка на момент выдачи.

Вместе с тем финансовым организациям на шесть месяцев запрещено взимать с граждан комиссию за выдачу валюты со счетов или вкладов.

Кроме того, переводы в валюте без открытия счета и с использованием электронных кошельков также выдаются в рублях. Сумма выплаты в этом случае не может быть меньше рассчитанной по официальному курсу Банка России на день выдачи.

До 30 сентября для граждан также сохраняются ограничения на перевод средств за рубеж. При этом у россиян и физических лиц, являющихся нерезидентами из дружественных стран, сохранится возможность перевода на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов США или эквивалентной суммы в другой валюте в течение месяца.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала не надеяться на снятие американских санкций с России. По ее словам, в прогнозах регулятора также не учитывался возможный возврат в Россию зарубежных брендов.

