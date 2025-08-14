Кабмин РФ обнулил нормы обязательной продажи валютной выручки

Фото: 123RF/izubkov

В России обнулили нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

"Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки", – говорится в сообщении.

Как отметили в кабмине, решение было принято на фоне укрепления и стабилизации курса рубля, а также отсутствия проблем с валютной ликвидностью.

Сам механизм обязательной продажи валютной выручки был введен в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета не менее 40% иностранной валюты и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.

Ранее Центробанк снял ограничения на покупку иностранной валюты для зарубежных инвесторов из недружественных стран. Право распространится на тех, кто придет на российский рынок и будет инвестировать по новым правилам.

Иностранцы могут открывать вклады в банках России, приобретать ценные бумаги на организованных торгах, а также использовать инструменты организованного срочного рынка.

