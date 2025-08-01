ЦБ разрешил покупку валюты для инвесторов из недружественных стран

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Центробанк снял ограничения на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для зарубежных инвесторов из недружественных стран. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Право распространится на тех, кто придет на российский рынок и будет инвестировать по новым правилам.

ЦБ напомнил, что, согласно указу Владимира Путина, иностранцы могут открывать вклады в банках России, приобретать ценные бумаги на организованных торгах в безадресном режиме и в процессе их первичного размещения, а также использовать инструменты организованного срочного рынка.

Однако для осуществления операций с активами иностранным инвесторам необходимо открыть специальный счет "Ин". Банк России определил условия открытия таких счетов в банках и у профессиональных участников рынка.

В частности, брокеры и управляющие компании обязаны вести отдельный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты должны обмениваться информацией при операциях по этим счетам.

При этом иностранцы, уже имеющие счета "С", смогут также использовать счета "Ин" для новых вложений. Однако активы, находящиеся на счетах "С", останутся под ограниченным режимом и не смогут быть использованы для инвестиций.

В апреле этого года Россия сократила использование валют недружественных стран. В частности, в международных платежах снизилась доля доллара и евро. Например, в феврале 2025-го доля рублевых платежей при оплате импорта достигла 53,5%, тогда как валюты недружественных стран составили 17,2%. При этом при оплате импорта из стран Азии доля платежей в рублях составила 49,6%, из Латинской Америки – 45,8%, а с африканскими партнерами – 84%.