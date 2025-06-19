Минэкономразвития заявило, что РФ продолжит использовать альтернативы доллару

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Россия в условиях ограничений на использование доллара будет продолжать применять альтернативы американской валюте. Об этом в разговоре с RT заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, вариантов достаточно много.

"Например, цифровые валюты, которых вообще раньше не было. Для этого не надо создавать какую-нибудь ЭКЮ или какую-то новую общую валюту, использовать зачеты или СДР (специальные права заимствования. – Прим. ред.) – просто будем применять тогда криптовалюту", – сказал собеседник издания.

Кроме того, отметил Решетников, РФ может использовать клиринг на основе новых платформ. Однако он признал, что из-за этой ситуации транзакции становятся дороже, а установленные барьеры не способствуют росту мировой экономики.

Экономику будущего ждет глобальная децентрализация и отсутствие единой мировой столицы, указал ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Он также сообщил, что экономики стран G7 перестали быть центрами глобального роста. Причем происходящие в мире события – это следствие тех глобальных структурных изменений, которые происходят в мировой экономике.