Орешкин заявил, что экономику будущего ждет глобальная децентрализация

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Экономику будущего ждет глобальная децентрализация и отсутствие единой мировой столицы. Такое заявление в интервью РБК сделал замглавы администрации президента России Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ходе выступления на сессии ПМЭФ он отметил, что экономики стран G7 перестали быть центрами глобального роста, уже появились новые.

"Мы во многом понимаем, что те события, которые сейчас происходят в мире – это следствие тех глобальных структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике. Центры силы меняются", – цитирует Орешкина ТАСС.

Замглавы АП уточнил, что если десятки лет назад страны глобального Юга и Востока отвечали в значительной степени за экономический рост, то сейчас это уже и большая часть глобальной экономики. По его словам, в свете актуальной повести нельзя забывать о том, почему эти события происходят.

"Важно вести открытый диалог о том, как же нам строить мир будущего, как формировать новую платформу глобального роста, в каких странах будет этот глобальный рост, на каких принципах и на каком культурном коде он будет построен", – подчеркнул он.

В глобальной экономике увеличились риски торговых войн, сказала ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, также возросли риски большего охлаждения мировой экономики. Его признаки были зафиксированы в строительной, угледобывающей и металлургической отраслях, указала она.