МВФ назвал естественным замедление темпов роста экономики РФ в 2025 году

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Международный валютный фонд (МВФ) считает естественным замедление темпов роста экономики России в этом году. Об этом заявила замдиректора исследовательского департамента фонда Петя Коева-Брукс.

По ее словам, замедление темпов роста российской экономики ожидается до 1,5%. Она пояснила, что это естественно после довольно сильного роста в предыдущие годы.

Кроме этого, это является результатом ужесточения экономической политики, а также связано со снижением цен на нефть и неопределенностью в отношении роста мировой экономики, добавила Коева-Брукс.

"Таким образом, все эти факторы обусловили снижение темпов роста (ВВП РФ. – Прим. ред.). Я должна отметить небольшой пересмотр в сторону повышения (прогнозов. – Прим. ред.) по сравнению с тем, что мы публиковали еще в январе. И причина этого в том, что, опять же, в 2024 году мы наблюдали неожиданные изменения в сторону повышения, которые как бы перешли в 2025 год", – передает ее слова ТАСС.

В среднесрочной перспективе, уточнила Коева-Брукс, МВФ прогнозирует рост российской экономики на уровне 1,2%, что ниже 1,7, который был до начала украинского конфликта.

Прогноз на текущий год был пересмотрен в сторону повышения на 0,1 процентного пункта по сравнению с данными фонда, представленными в январе. Кроме того, фонд улучшил оценки ВВП России в прошлом году с 3,8 до 4,1%. При этом специалисты понизили на 0,3 процентных пункта свой прогноз экономики РФ на 2026-й, до 0,9%.

Ранее Росстат повысил оценку рост российской экономики до 4,3% в 2024 году. Также в службе рассказали, что в четвертом квартале прошлого года рост ВВП увеличился до 4,5% в годовом выражении. Помимо этого, в первом квартале 2024 года экономика РФ выросла на 5,4%, во втором – на 4,3%.