Международные резервы России обновили исторический максимум

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Российские международные резервы достигли исторического максимума, говорится на сайте Центробанка (ЦБ).

"Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля составили 658 миллиардов долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 миллиарда, или на 1,9%", – отметили в ЦБ.

В ведомстве добавили, что главной причиной роста российских резервов стала их положительная переоценка.

Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован 21 марта. Тогда резервы России превысили отметку в 650,4 миллиарда долларов. Показатель вырос сразу на 13% (8,5 миллиарда долларов) всего за неделю – с 14 по 21 марта.