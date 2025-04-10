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10 апреля, 19:38

Экономика

Международные резервы России обновили исторический максимум

Фото: 123RF/okssi68

Российские международные резервы достигли исторического максимума, говорится на сайте Центробанка (ЦБ).

"Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля составили 658 миллиардов долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 миллиарда, или на 1,9%", – отметили в ЦБ.

В ведомстве добавили, что главной причиной роста российских резервов стала их положительная переоценка.

Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован 21 марта. Тогда резервы России превысили отметку в 650,4 миллиарда долларов. Показатель вырос сразу на 13% (8,5 миллиарда долларов) всего за неделю – с 14 по 21 марта.

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экономика

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