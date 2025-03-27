Золотовалютные резервы РФ установили новый исторический рекорд

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Золотовалютные резервы России установили новый исторический рекорд, впервые превысив отметку в 650,4 миллиарда долларов, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Центробанк РФ.

Показатель вырос сразу на 13% (8,5 миллиарда долларов) всего за неделю – с 14 по 21 марта. Главной причиной является положительная переоценка международных резервов государства.

За неделю до 21-го числа международные резервы РФ оценивались в 641,9 миллиарда долларов.

Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года. Тогда золотые резервы России превысили 200 миллиардов долларов, увеличившись на 33% с начала прошлого года. При этом в физическом выражении объем российских резервов в золоте почти не изменялся – 2,33 миллиарда тонны. В ЦБ РФ тогда связали эту динамику с рыночной и валютной переоценкой.

