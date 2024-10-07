Золотые резервы России достигли рекордных 199,8 млрд долларов по итогам сентября

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Золотые резервы России достигли рекордных 199,8 миллиарда долларов по итогам сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

В начале осени вложения России в золото увеличились на 5,8%, обновив рекорд, который был установлен на уровне 188,8 миллиарда долларов.

Удельный вес золота в российских золотовалютных резервах вырос с 30,8% месяцем ранее до 31,5%. Это оказалось новым максимумом с декабря 1999 года, когда доля драгоценного металла составляла 32,1%. При этом максимальная доля золота была зафиксирована 1 января 1993 года (56,9%), а минимальная – в июне 2007 года (2,1%).

Между тем международные резервы России по состоянию на 1 октября увеличились до 633,7 миллиарда долларов.

На прошлой неделе стоимость золота достигла нового рекордного значения, превысив отметку в 2 700 долларов за тройскую унцию. Позже цена золота ускорила рост до 2 701,85 доллара за унцию, то есть на 0,64%.

Россиянам напомнили о том, что вкладывать деньги в золото без специальных знаний опасно. Как предупредил экономист Никита Масленников, цены на металл могут как расти в определенные периоды, так и падать.

В том числе не стоит инвестировать и в золотые украшения. Покупать для инвестиций можно только произведения ювелирного искусства, обычные же золотые украшения через некоторое время идут по цене лома.

