Биржевая цена на золото впервые в истории достигла 2,7 тыс долларов за тройскую унцию

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Стоимость золота достигла нового рекордного значения, превысив отметку в 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов на бирже Comex.

При этом цена продолжает расти. Так, в 14:01 по московскому времени цена на драгметалл составляла 2 700,2 доллара за тройскую унцию. По состоянию на 14:06 по московскому времени цена золота ускорила рост до 2 701,85 доллара за унцию, то есть на 0,64%.

Между тем россиянам напомнили о том, что вкладывать деньги в золото без специальных знаний опасно. Как предупредил экономист Никита Масленников, цены на металл могут как расти в определенные периоды, так и падать.

В том числе не стоит инвестировать и в золотые украшения. Покупать для инвестиций можно только произведения ювелирного искусства: обычные же золотые украшения через некоторое время идут по цене лома, объяснил аналитик Михаил Беляев.