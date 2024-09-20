Стоимость золота обновила исторический максимум

Фото: depositphotos/ras-slava

Цена на золото превысила 2 640 долларов за тройскую унцию, тем самым обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют показатели торгов на бирже Comex.

Так, в 15:28 стоимость составила 2 644,9 доллара (+1,29%). Затем рост замедлился, и в 15:45 цена была на уровне 2 643,2 доллара за унцию (+1,09%).

Вкладывать деньги в золото без специальных знаний опасно, предупредил ранее экономист Никита Масленников. По его словам, цены на металл могут как расти в определенные периоды, так и падать.

Инвестировать в золотые украшения тоже не стоит. Покупать для инвестиций можно только произведения ювелирного искусства: обычные же золотые украшения через некоторое время идут по цене лома, объяснил аналитик Михаил Беляев.

