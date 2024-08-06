Экономист Беляев: падение мировых фондовых рынков не повлияет на курсы валют

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Падение фондовых рынков никак не отразится ни на иностранной, ни на российской валюте, рассказал Москве 24 кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

В понедельник, 5 августа, произошло падение мировых фондовых рынков. В частности, ключевые индексы снизились в Японии и США: токийский Nikkei обвалился на 13%, а американский S&P 500 – на 4,27%.

По словам эксперта, в целом на ситуацию повлияло не столько состояние экономики, сколько конъюнктурные особенности каждой страны.



Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик В США отразилась внутренняя предвыборная борьба, плюс еще конъюнктурные отголоски событий на Ближнем Востоке. В Японии были свои причины: там постоянно проблемная экономика, на нее тоже что-то повлияло. Но сегодня мы видим, что Япония и Америка восстановились.

При этом Беляев подчеркнул, что обвал никак не отразился на курсах валют. Необходимо понимать, что валюта и фондовые рынки – это совершенно разные сферы экономической деятельности, сказал он.

"Валюта, в том числе и российская, на это не отреагировала, потому что для нее нужны более глубокие, серьезные экономические причины – а их не было. Мы видим, что валютные рынки как были, так и есть – подвержены обычным, стандартным валютным конъюнктурным колебаниям", – пояснил эксперт.

По его прогнозам, доллар и евро существенно не изменятся до конца августа – для взлетов и падений нет предпосылок – и курсы будут находиться в пределах 85–86 и 93–94 рублей соответственно.

Ранее россиянам рассказали, что легализация майнинга криптовалюты в РФ никак не повлияет на стоимость биткоина, поскольку рынок цифровой валюты достаточно большой. Вместе с тем эксперты не исключают, что в ближайшем будущем Россия может создать свою криптовалюту для расчетов с поставщиками и подрядчиками во внешнеэкономической деятельности.