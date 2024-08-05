Обвал японского индекса Nikkei перед закрытием торгов превысил 13%

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Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei обвалился на 12,4%, а максимальное падение превышало 13%. Об этом сообщает ТАСС.

По словам экспертов, причиной стали опасения инвесторов относительно возможной рецессии в США и укрепления иены к доллару.

По итогам торгов Nikkei потерял 4 451,28 пункта и опустился до отметки 31 458,42 пункта.

Ранее сообщалось, что обвал японского фондового индекса, включающего акции 225 крупнейших компаний страны, среди которых Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Panasonic Nintendo, превысил падение в "черный понедельник" 1897 года. В ходе торгов индекс падал более чем на исторически рекордные 4 000 пунктов.

На этом фоне акции японских автопроизводителей падают на 9–13%. Toyota Motor снижается на 11,31%, Honda Motor – на 11,89%, Mitsubishi Motors – на 9,61%, Nissan Motor – на 10,29%, Suzuki Motor – на 12,43%.

