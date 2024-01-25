Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 23:13

Экономика

Глава Минфина США считает пугающим госдолг страны в 34 трлн долларов

Фото: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала пугающим размер госдолга страны в 34 триллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС.

"Если говорить об абсолютной цифре госдолга в 34 триллиона – это пугающая цифра", – сказала она.

При этом министр финансов США заявила, что госдолг США в настоящее время находится под контролем. По ее словам, на данный момент он довольно управляем. Однако Йеллен подчеркнула, что в будущем властям необходимо принять меры, чтобы убедиться в снижении дефицита.

3 января американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые превысил 34 триллиона долларов. Еще в сентябре прошлого года госдолг Штатов составлял 33 триллиона долларов. Эксперты считают, что обслуживание государственного долга может обойтись Белому дому в треть бюджетных поступлений.

До этого стало известно, что государственный долг США всего за сутки увеличился на 275 миллиардов долларов, что на 3% превышает весь российский долг.

Госдолг США впервые превысил 33 трлн долларов

Читайте также

экономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика