Прирост долга США за день превысил весь госдолг РФ

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Госдолг США за сутки увеличился на 275 миллиардов долларов, это на 3% больше всего российского долга. Об этом сказано в расчетах РИА Новости, которые были сделаны на основе сведений министерств финансов США и России.

Так, если ранее госдолг США составлял 33,167 триллиона долларов, то сейчас эта сумма обновила исторический минимум и достигла 33,442 триллиона долларов.

Агентство отметило, что 4 октября 2022 года этот показатель также возрос на 195 миллиардов долларов.

По данным РИА Новости, долг возрос в основном из-за обязательств правительства перед своими же ведомствами – на них пришлось выделить 266 миллиардов долларов. В свою очередь, госдолг США перед физлицами, бизнесом и миром увеличился на 9 миллиардов долларов.

При этом к 1 сентября госдолг РФ составлял 25,6 триллиона рублей (267,3 миллиарда долларов). С начала 2023 года он в долларовом эквиваленте снизился на 57,1 миллиарда долларов, а в рублевом, наоборот, увеличился на 2,8 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что государственный долг США достиг новых рекордных значений, превысив 33 триллиона долларов. Так, согласно данным американского Минфина, общий внешний долг США составил 33,044 триллиона долларов.

Госдолг США впервые превысил 33 трлн долларов