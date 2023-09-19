Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:32

Экономика

Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов

Фото: 123RF/kadirorhan

Государственный долг США достиг новых рекордных значений, превысив 33 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на Минфин США сообщает РИА Новости.

Согласно данным американского ведомства, общий внешний долг США составил 33,044 триллиона долларов.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что американской администрации удалось избежать коллапса в экономике страны. Об этом он сообщил после достижения договоренностей с конгрессом США о повышении потолка государственного долга.

Закон о повышении потолка госдолга США американский президент подписал 3 июня.

Байден шепотом рассказал об успехах американской экономики в Белом доме

Читайте также

экономиказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика