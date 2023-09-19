Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов

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Государственный долг США достиг новых рекордных значений, превысив 33 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на Минфин США сообщает РИА Новости.

Согласно данным американского ведомства, общий внешний долг США составил 33,044 триллиона долларов.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что американской администрации удалось избежать коллапса в экономике страны. Об этом он сообщил после достижения договоренностей с конгрессом США о повышении потолка государственного долга.

Закон о повышении потолка госдолга США американский президент подписал 3 июня.

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