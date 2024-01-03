Госдолг США превысил 34 триллиона долларов

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Государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил 34 триллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

Отмечается, что еще в сентябре прошлого года госдолг США составлял 33 триллиона долларов. По мнению экспертов, обслуживание государственного долга может обойтись Белому дому в треть бюджетных поступлений.

В октябре прошлого года стало известно, что дефицит бюджета США в завершившемся 2023 финансовом году составил 1,7 триллиона долларов. В Минфине США добавили, что дефицит американского бюджета соответствует 6,3% ВВП страны.

До этого государственный долг Соединенных Штатов за сутки увеличился на 275 миллиардов долларов, что составляет на 3% больше всего российского долга.