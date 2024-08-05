Обвал японского индекса Nikkei превысил падение в "черный понедельник" 1897 года

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Обвал японского фондового индекса Nikkei, включающего акции 225 крупнейших компаний страны, среди которых Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Panasonic Nintendo, превысил падение в "черный понедельник" 1897 года, сообщает ТАСС.

В ходе торгов индекс падает более чем на исторически рекордные 4 000 пунктов. Nikke теряет 11,8% на фоне опасения инвесторов относительно возможной рецессии в США и укрепления иены к доллару.

На этом фоне акции японских автопроизводителей падают на 9–13%. Toyota Motor снижается на 11,31%, Honda Motor – на 11,89%, Mitsubishi Motors – на 9,61%, Nissan Motor – на 10,29%, Suzuki Motor – на 12,43%.

Отыгрывая американскую статистику, падают и другие ключевые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Это индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng Index, южнокорейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200.

Ранее комиссия по национальной оборонной стратегии США предупредила об угрозе национальной безопасности страны из-за растущего дефицита бюджета государства. В связи с этим предлагается совмещать растущие расходы на безопасность с дополнительными налогами и реформами обязательных расходов.

Представители комиссии считают, что дефицит бюджета страны ослабляет способность США "управлять стратегической конкуренцией" с противниками.

До этого бюджетное управление конгресса США выпустило доклад, согласно которому дефицит бюджета Соединенных Штатов за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов. В процентном выражении бюджетный дефицит США через 10 лет будет равняться 6,1% ВВП. По данным авторов доклада, это существенно превышает средние показатели, которые в последние 50 лет составляли 3,7% ВВП Штатов.

