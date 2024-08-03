Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя

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В этом году Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на последние данные стран "Большой двадцатки".

В среднем уровень долга центрального правительства на душу населения среди этих государств составляет 23,6 тысячи долларов, но только у шести он выше этой отметки.

Самая небольшая задолженность у Индии – 1 316 долларов на человека. За ней следует Индонезия с 1 747 долларами. Россия же замыкает тройку с показателем в 2 076 долларов.

Уровень гособязательств менее пяти 5 долларов на человека зафиксировали также у Турции (2,8 тысячи), Китая (три тысячи) и ЮАР (4,5 тысячи). Уровень долга от 5 до 10 тысяч наблюдается у Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины.

Шесть стран, где госдолг выше среднего, относятся к "Большой семерке". Среди них Канада, Франция, Великобритания и Италия. Вторыми по размерам госдолга стали японцы – 70,4 тысячи долларов. а первом месте – США, у которых долг 104,5 тысячи долларов на человека. Это больше индийского показателя в 80 раз, а российского – в 50.

Ранее Москва возглавила список из 10 мегаполисов стран "Группы двадцати" (G20) по ежегодному приросту инвестиций в основной капитал за пять лет – с 2017 по 2021 год.

Департамент экономической политики и развития города рассмотрел динамику инвестиций в 10 мегаполисах стран G20. Туда включили Москву, Париж, Берлин, Сеул, Лондон, Мельбурн, Джакарту, Сидней, Мехико и Пекин. Анализ проводили по паритету покупательской способности в сопоставимых международных параметрах. Им является доллар.