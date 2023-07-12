Фото: портал мэра Москвы и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва вошла в топ-10 городов мира в области развития образовательных технологий EdTech-экосистемы по версии экспертов StartupBlink. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В десятку лучших городов, помимо Москвы, вошли Сан-Франциско, Пекин, Бостон, Нью-Йорк, Лондон, Лос-Анджелес, Бангалор и Мумбаи.

Согласно исследованию "KidTech: особенности развития технологий в дошкольном образовании в мире и России", наименее цифровизированным сегментом является дошкольное образование. Прогнозируется, что в ближайшие несколько лет доля KidTech на рынке будет развиваться. Одним из факторов предполагаемого развития сегмента считают растущий рост среди родителей на дополнительное образование для детей.

"На рынке KidTech в России представлено более 120 компаний, из них 55% – из Москвы. На столичные компании также приходится 70% инвестиций", – сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Большая часть компаний, занимающихся KidTech-решениями, имеют стаж от пяти лет. Они создают продукты для непрерывного образования, в том числе программы для детских садов и школ.

Ранее Красная площадь и ВДНХ вошли в рейтинг популярных достопримечательностей Москвы. В топ-10 по версии проекта "Узнай Москву" также вошли Нескучный сад, музей-заповедник "Царицыно", улицы Арбат, Тверская, Пречистенка, Мясницкая, Остоженка и Столешников переулок.

