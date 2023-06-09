Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва заняла второе место среди регионов с самой дорогой загородной недвижимостью, рассказали аналитики сервиса "Домклик".

"В исследовании для каждого региона рассчитано среднее арифметическое значение стоимости м2 загородной недвижимости. Учитывались актуальные на начало июня 2023 года объявления на витрине "Домклик" (дома и участки)", – говорится в сообщении.

По данным экспертов, самые высокие расценки на загородную недвижимость зафиксированы в Санкт-Петербурге, где квадратный метр в среднем стоит 141,4 тысячи рублей. В топе также Москва (135,5 тысячи рублей), Московская область (94 тысячи рублей) и Севастополь (85,6 тысячи рублей).

Дешевле всего приобретать загородное жилье в Курганской области, где квадратный метр недвижимости стоит 27,2 тысячи рублей. В топ-5 регионов с самым доступным загородным жильем также вошли Республика Мордовия (28,2 тысячи рублей), Вологодская и Смоленская области (по 32 тысячи рублей), а также Брянская область (32,2 тысячи рублей). Далее идут Псковская область – 33,2 тысячи рублей, Кемеровская область – 33,8 тысячи рублей, Архангельская область – 34,3 тысячи рублей, Республика Коми – 34,4 тысячи рублей, Орловская область – 35,2 тысячи рублей.

По данным "Домклик", средняя стоимость загородного квадратного метра в России – 59,5 тысячи рублей.

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