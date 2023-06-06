Маткапитал могут разрешить использовать на ремонт и реконструкцию таунхаусов

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, позволяющую использовать материнский капитал на реконструкцию домов блокированной застройки, в частности таунхаусов, дуплексов и лейнхаусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Предлагается разрешить использовать средства материнского капитала на реконструкцию дома блокированной застройки, а также иного объекта капитального строительства, в котором расположено жилое помещение, имеющее отдельный вход", – сообщил председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Сейчас россияне, проживающие в домах блокированной застройки с двумя и более квартирами, не могут потратить средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Кроме того, Груздев пояснил, что дома блокированной застройки не являются "объектами индивидуального жилищного строительства".

Благодаря инициативе, отметил юрист, жители, помимо прочего, смогут увеличить площадь построек данной категории в рамках разрешенной законом реконструкции.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет. В связи с тем, что занятия в спортивных секциях зачастую обходится родителям дорого, многие вынуждены отказываться от их посещения. Оплата занятий средствами маткапитала позволит заниматься физкультурой в учреждениях большему числу детей, считает парламентарий.



В СФ предложили разрешить тратить маткапитал на оплату детских спортивных секций