Маткапитал могут разрешить использовать для покупки жилья по исламскому банкингу

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Материнский капитал могут разрешить использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ЦБ РФ.

Как сообщили в Банке России, данная инициатива будет предусмотрена поправками к законопроекту о партнерском финансировании. Эксперимент по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане начнется с 1 июля 2023 года и продлится два года.

По словам замдиректора юридического департамента ЦБ Максима Филимонова, важной поправкой ко второму чтению документа станет возможность использовать маткапитал для покупки жилья в рассрочку по партнерскому финансированию.

Перечень доступных сделок по программе партнерского финансирования будет строго обозначен. Согласно принципам шариата, в них не должен использоваться процент, однако при этом допустимо вознаграждение. Его величина зависит от прибыльности сделки, объяснили эксперты.

В пресс-службе Минтруда также заявили, что поправки в законодательство в отношении использования маткапитала при покупке недвижимости по партнерскому финансированию не потребуются.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу, согласно которой маткапитал можно будет тратить на спортивные секции. Депутат Светлана Бессараб назвала проект "закономерным".

Как объяснила парламентарий, по действующим правилам, если спортивная секция не входит в образовательную программу дошкольной образовательной организации, то ее нельзя оплатить посредством маткапитала. Чем больше будет перечень с возможностями для трат маткапитала, тем больший выбор будет у родителей, резюмировала Бессараб.