В ГД назвали закономерной трату маткапитала на спортивные секции

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб поддержала законодательную инициативу разрешить тратить маткапитал на оплату спортивных секций для детей до 18 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на политика.

"Я считаю, что это абсолютно закономерно, потому что по аналогии у нас есть уже право расходовать средства маткапитала на цели дополнительного образования детей", – отметила она.

Как объяснила депутат, по действующим правилам, если дошкольная образовательная организация имеет допсекции и они входят в образовательную программу, их можно оплачивать маткапиталом. Если секция отдельная – нельзя. При этом не имеет значения, государственное это учреждение или нет.

По ее словам, у родителей, которые захотят отдать ребенка заниматься спортом в отдельной секции, могут возникнуть проблемы с оплатой маткапиталом. Поэтому инициатива вполне закономерная, подчеркнула Бессараб.

Бессараб также выразила надежду, что законопроект одобрят. По ее данным, пока абсолютную долю по тратам маткапитала составляют цели по улучшению жилищных условий. Однако чем больше будет перечень с возможностями для трат маткапитала, тем больший выбор будет у родителей, резюмировала депутат.

Ранее в Совете Федераций предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до 1 года.

По словам автора инициативы сенатора Андрея Кутепова, многие виды спорта, как, например, хоккей, футбол, теннис или бальные танцы, являются дорогостоящими – ежемесячная оплата подобных секций для детей может составлять свыше 10 тысяч рублей. Согласно замыслу, законопроект сделает оплату секций более доступной.

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