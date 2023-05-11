В СФ предложили разрешить тратить маткапитал на оплату детских спортивных секций

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Совфеде предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до 1 года. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет ТАСС.

Согласно тексту документа, маткапитал можно будет потратить на оплату спортивных секций ребенка в организациях, которые осуществляют деятельность в области физкультуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

По словам Кутепова, многие виды спорта, как, например, хоккей, футбол, теннис или бальные танцы, являются дорогостоящими – ежемесячная оплата подобных секций для детей может составлять свыше 10 тысяч рублей.

Подобная инициатива же позволит большему количеству детей заниматься спортом и физкультурой, подчеркивает автор законопроекта.

Что касается медицинского страхования ребенка, то после заключения договора со страховой организацией в течение его действия ребенок сможет получать медицинские услуги в любых медучреждениях, с которыми сотрудничает эта организация.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить россиянам право использовать средства материнского капитала на покупку спортивного инвентаря для детей. Письмо с соответствующей инициативой он направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил проиндексировать материнский капитал. По словам президента, необходимо вновь проиндексировать с 1 февраля 2024 года материнский капитал на величину инфляции – на 11,9%.

Законопроект о возможности использовать маткапитал для покупки автомобиля внесли в Госдуму