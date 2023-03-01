Глава Минтруда не поддержал идею тратить маткапитал на газификацию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что материнский капитал не следует использовать на газификацию жилья, и не поддержал соответствующую инициативу, передает ТАСС.

С предложением разрешить использовать средства материнского капитала на приобретение газового оборудования и работы по газификации ранее выступила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

По словам Котякова, вопрос проведения газа решается на уровне других госпрограмм и активно присутствует в повестке региональных властей.

"Выщипывать" из материнского капитала дополнительный ресурс при наличии альтернативного источника решения этого вопроса <...> не хотелось бы", – отметил министр.

Первый замглавы ведомства Ольга Баталина также добавила, что Владимир Путин ранее уже дал поручения по вопросам газификации. Одно из таких решений подразумевает появление единообразных субсидий на компенсацию расходов не менее 100 тысяч рублей.

Программа материнского капитала при рождении детей действует с 2007 года. В 2023 году на первого ребенка выдают 586,9 тысячи рублей и 775,6 тысячи, если сертификат не был получен на первенца. Если же материнский капитал уже оформлялся, при рождении второго ребенка родители могут претендовать на выплату в размере 188,6 тысячи рублей.

В ходе послания Федеральному собранию в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать материнский капитал. По мнению главы государства, выплату нужно увеличить на 11,9% (величина инфляции) с 1 февраля 2024 года.



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