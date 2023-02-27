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В Госдуме оценили вероятность появления сертификата для новорожденных, сообщает "Лента.ру".

"Безусловно, помощь никогда не бывает лишней, но есть ли у нас сейчас возможность выделить дополнительные средства из бюджета? На это затрудняюсь ответить", – сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Бессараб отметила, что в России существует родовой сертификат, кроме того, пособие по беременности и родам, в том числе для неработавших женщин. Также предусмотрен материнский семейный капитал при рождении ребенка.

По словам эксперта, для нуждающихся семей имеются ежемесячные выплаты, которые можно получать с ранних сроков беременности до достижения ребенком 17 лет.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции ЛДПР подготовили к внесению законопроект, согласно которому может быть введен сертификат для новорожденного ребенка семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов.

Депутаты указывают на возможность того, чтобы под эти сертификаты "были заточены российские предприятия, производящие продукцию для детей". В таком случае подобная мера будет выгодна и семьям и бизнесу.



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