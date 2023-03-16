Котяков заявил об отсутствии ограничений в выдаче маткапитала рожающим вне РФ гражданкам

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Действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает ограничений на выдачу материнского капитала гражданкам страны, рожающим за границей. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"На сегодняшний день в законодательстве предусмотрено только требование относительно того, чтобы мама и ребенок были гражданами Российской Федерации для получения средств материнского капитала. Никаких других требований в законе на сегодняшний день не содержится", – цитирует его ТАСС.

Подобным образом министр ответил на вопрос, следует ли ограничить выдачу маткапитала гражданкам РФ, рожающим за пределами государства.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее задался вопросом, правильно ли поступают женщины, уезжающие рожать за рубеж. Опрос на подобную тему появился в телеграм-канале политика.

За месяц участие в опросе приняли 371,2 тысячи человек. Большая часть из них – 85% – высказались против подобных действий со стороны россиянок.

Материнский капитал – мера, позволяющая получить россиянам материальную поддержку при рождении или усыновлении второго, а также любого последующего ребенка, если до этого право не возникало или не оформлялось. В 2023 году размер маткапитала на первого ребенка составляет 586,9 тысячи рублей и 775,6 тысячи рублей – на второго.

Средства маткапитала можно потратить в том числе на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью и использовать в ряде других целей.



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