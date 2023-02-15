Володин призвал задуматься, правильно ли получать маткапитал уезжающим рожать за рубеж

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в персональном телеграм-канале опрос о том, правильно ли поступают россиянки, уезжающие рожать за рубеж, но претендующие на льготы в РФ.

"Более 25 тысяч женщин РФ в 2022 году выезжали в Аргентину, США, другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства. При этом оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом", – написал депутат.

На момент написания новости в опросе приняли участие 135,3 тысячи пользователей. Из них 7% заявили, что поддерживают такие действия, еще 86% признались, что считают такие поступки неправильными.

Еще 7% участников голосования выбрали вариант ответа "Все равно".

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать россиянок права на получение материнского капитала, если они рожают ребенка за границей. Парламентарий отметил, что такие граждане не должны рассчитывать на социальные программы России.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя данную инициативу, заявила, что в РФ действуют определенные правила расходования средств маткапитала, которые малоприменимы за рубежом.



Милонов предложил лишать материнского капитала российских женщин, рожающих за границей

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