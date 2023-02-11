Аргентина отказала шести беременным россиянкам во въезде из-за сомнений в мотивах поездки

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Глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что шести беременным россиянкам отказали во въезде в страну из-за подозрений в предоставлении ложной информации о целях поездки. Об этом пишет ТАСС.

По словам Кариньяно, у миграционной службы есть алгоритм действий для решения ситуаций с подозрением в предоставлении ложных данных о целях поездки.

"Когда мы видим, что у них нет обратного билета, когда они не могут объяснить, куда поедут как туристы на 33-й неделе беременности, довольно сложно поверить в туризм", – сказала она.

Кариньяно сообщила, что в последние полгода сильно увеличился поток российских гражданок в Аргентину, по ее словам, только на одном из рейсов в последнюю неделю прилетели 33 гражданки России, находившиеся на 32 – 34-й неделе беременности.

Она заявила, что беременные россиянки зачастую оформляют вид на жительство после рождения ребенка в стране. Ребенок же автоматически становится гражданином Аргентины.

Ранее юристы рассказали россиянам о рисках при оформлении ВНЖ за границей. Они напомнили, что факт предоставления ВНЖ остается на усмотрение органа, принимающего решение и полностью доверять посредникам, обещающим решить вопрос с ВНЖ не стоит.

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