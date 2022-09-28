Юристы рассказали россиянам о рисках при оформлении ВНЖ за границей

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После указа о частичной мобилизации в интернет-сервисе "Авито" и телеграм-каналах появились объявления от посредников, которые предлагают помощь в оформлении вида на жительство в Турции, Казахстане, Армении и других странах. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на юристов, которые рассказали о рисках получения таких услуг.

Речь идет о предложениях помощи с подготовкой оформления документов, которые предоставляют иностранцам право на постоянное проживание в другой стране. Помимо этого, с ВНЖ человек сможет свободно въезжать и выезжать из государства. Чаще всего предложения о помощи оформить документы встречаются в Турции. Некоторые посредники предлагают услуги в Армении, Казахстане и Дубае.

Цены достаточно отличаются. Они стартуют от 500 рублей до 70 тысяч рублей за услугу. Посредники предлагают разного рода помощь, начиная от подбора квартиры и заканчивая полным сопровождением процесса получения ВНЖ. Подобные объявления являются абсолютно легальными, рассказали в пресс-службе "Авито".

По словам сотрудника компании, такие предложения ранее уже были на платформе. В пресс-службе отметили, что объявления тщательно проверялись системой модерации.

"Если у нас есть доказательства того, что услуга оказывается с нарушением, объявление будет заблокировано. <…> Динамики спроса и предложения на такие услуги не наблюдается", – поделились там.

По мнению партнера ITS WM Игоря Кузнеца, получение ВНЖ с привлечением посредника достаточно часто встречается на практике. Обычно человеку сложно самому разобраться во всех тонкостях подобной процедуры, но у заявителя могут возникнуть сложности из-за перечня некоторых услуг, поделился он. Например, документы для ВНЖ могут быть составлены неверно, их юридическое содержание может не соответствовать фактическим обстоятельствам. От этого заявитель не только не получит вид на жительство, но и может стать преследуемым по закону.

Соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов считает, что нужно обратить внимание на агентов, которые просят для оформления ВНЖ только загранпаспорт.

"Можно предположить, что сомнительные посреднические структуры (если это не мошенники, которые рассчитывают на получение предоплаты) для оказания услуги будут оформлять фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, требуемых для получения вида на жительство", – рассказ Титов.

По его словам, в будущем такая афера может обнаружиться и иностранный гражданин, оформивший ВНЖ или гражданство на основании этих бумаг, будет привлечен к ответственности.

Основатель юридической фирмы LFCS Legal Support Юрий Брисов порекомендовал не забывать, что факт предоставления ВНЖ остается на усмотрение органа, принимающего решение. Агентам, которые говорят о полной гарантии получения документа, доверять не стоит, так как их услуги чаще всего оказываются "лотереей".

"Во многих странах трудоустройство является основанием для получения ВНЖ, но орган, принимающий решение, может проверить налоговые отчисления, и "номинальное" трудоустройство может и не сработать", – отметил Брисов.

Юрист добавил, что большинство таких агентов оказывают услуги по потоковому принципу. Брисов предупредил, что хорошие фирмы обязательно попросят заявителя предоставить паспорта членов семьи, а также справки об имуществе, доходах, участии в бизнесе.

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