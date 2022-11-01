Юрист рассказала о штрафах за сокрытие ВНЖ другой страны

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За умышленное сокрытие вида на жительство и гражданства другого государства предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на юриста Екатерину Воронову.

По ее словам, получение ВНЖ или гражданства в другой стране попадает и в правовое поле РФ. Для начала россиянин должен понять, что в том или ином государстве означает статус вида на жительство или справка, подтверждающая право на постоянное пребывание. Подобный документ может и не называться ВНЖ, утверждает Воронова.

"Важно отметить, что не получится это сделать, находясь за границей. Для этого необходимо находиться в России и воспользоваться одним из вариантов: личный прием в отделении МВД или уведомление через Почту России", – объяснила Воронова.

По ее словам, органы власти можно уведомить и через представителя. Все необходимые полномочия могут быть выданы нотариусом. Если же россиянин нарушил срок подачи уведомления или неверно его оформил, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 500 до 1 000 рублей, поделилась юрист.

Ранее эксперты рассказали о рисках получения ВНЖ через посредников в Турции, Казахстане, Армении и других странах.

Посредники предлагают разного рода помощь, начиная от подбора квартиры и заканчивая полным сопровождением процесса получения ВНЖ. Подобные объявления являются абсолютно легальными.

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