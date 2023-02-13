Буцкая оценила идею лишать маткапитала рожающих за границей россиянок

Фото: TACC/пресс-служба Госдумы РФ

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая прокомментировала Москве 24 идею лишать права на получение маткапитала россиянок, рожающих за границей.

По ее словам, в РФ установлены определенные правила расходования средств маткапитала. Его можно потратить на улучшение условий проживания семьи или образование, но только в России. Поэтому выделенные государством деньги трудно будет реализовать за рубежом.

Исключением является направление средств на пенсию мамы ребенка. Буцкая согласилась, что здесь необходимо ввести дополнительные ограничения.

"Если мама ребенка не видит своего будущего в нашей стране и планирует для своего ребенка "запасные аэродромы" на всякий случай или заведомо планирует эмигрировать, то пусть и пенсию увеличивает в другом государстве", – высказалась она.

Парламентарий отметила, что беременным россиянкам никто не может запретить выезд из страны. Буцкая заявила, что качество роддомов в России должно быть таким, чтобы женщины не хотели уезжать.

"А если едут на роды с целью получения другого гражданства, то это наши пробелы в воспитании. Это уже задачи другого плана – воспитания чувства патриотизма, отношения к Родине. Сейчас это воспринимается особенно остро", – резюмировала она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лишать права на получение материнского капитала россиянок, рожающих за границей. Парламентарий считает, что такие женщины хотят обеспечить себе и ребенку двойное гражданство, а значит, не должны рассчитывать на социальные программы России.

По его мнению, для права получения материнского капитала нужно показать, что и мать, и ребенок являются гражданами России. Он подчеркнул, что ни в одной стране мира нет таких социальных программ, как в РФ.

В консульстве назвали неокончательным решение о допуске беременных россиянок в Аргентину

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!