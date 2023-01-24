В ГД изучают вопрос о конфискации имущества россиян, оскорбляющих РФ из-за рубежа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Госдуме ведут обсуждение вопроса о конфискации личного имущества россиян, покинувших страну и оскорбляющих ее из-за рубежа. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Поэтому, когда говорят, что излишняя мера, связанная с конфискацией, речь идет о негодяях, кто нарушил закон, тех, кто нанес вред. Но здесь возможно посмотреть такой подход. Мы его сейчас изучаем, и начнется работа в этом направлении", – цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Володин высказал необходимость в дифференцированном подходе к каждому из причастных к подобным действиям.

Как объяснил политик ранее, конфискация имущества может коснуться тех, кто оскорбительно высказывается о российских армии и народе. Реабилитирующие нацизм публично могут подпасть под статью.

При этом Володин отметил предприимчивость граждан, критикующих РФ из-за рубежа, но сдающих на ее территории недвижимость в аренду, получая с этого доход.



Володин предложил конфисковывать имущество уехавших за рубеж россиян

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!