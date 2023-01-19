Юрист оценил возможность изъятия имущества уехавших россиян в пользу детей-сирот

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Доктор юридических наук Александр Трещев прокомментировал инициативу о конфискации имущества за оскорбление ВС РФ и передаче его детям-сиротам. Он отметил, что осуществить ее будет несложно с учетом уже существующих наказаний за противороссийские высказывания. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, важно в первую очередь четко определить категорию граждан, имущество которых может быть конфисковано. Трещев обратил внимание на то, что у россиян могли быть разные причины для выезда за рубеж.

"Главное в этих законопроектах – отделить людей, которые волею судьбы оказались за границей, и тех, кто ведет подрывную деятельность, оскорбляя и нанося вред ВС РФ и унижая честь и достоинство должностных лиц", – подчеркнул юрист.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова ранее выступила с предложением использовать собственность покинувших страну россиян, чтобы предоставлять жилье детям-сиротам. Она уточнила, что в очереди на получение жилья стоят 288 тысяч сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.

По ее словам, вопрос обеспечения жильем детей-сирот вызывает тревожность, которая продолжает накапливаться. В связи с этим зампред нижней палаты российского парламента считает необходимым принять все возможные шаги для решения этой задачи эффективными темпами.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что для конфискации имущества россиян, покинувших страну, потребуется внести серьезные изменения в Уголовный кодекс РФ.

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