Конфисковать имущество уехавших из РФ не получится без серьезных поправок в УК – Клишас

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Для конфискации имущества россиян, покинувших страну, потребуется внести серьезные изменения в Уголовный кодекс РФ. Об этом председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас написал в своем телеграм-канале.

Так сенатор прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой об обеспечении жильем сирот за счет имущества уехавших из России.

"Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем. Без серьезных поправок в Уголовный кодекс – никак. Покинуть страну – это не преступление", – говорится в его публикации.

Ранее Кузнецова выступила с предложением использовать собственность покинувших страну россиян, чтобы предоставлять жилье детям-сиротам. Она уточнила, что в очереди на получение жилья стоят 288 тысяч сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.

До этого СМИ сообщали, что депутаты Госдумы в инициативном порядке работают над законопроектом о конфискации имущества некоторых россиян, покинувших страну.

Отмечалось, что комитетам палаты официальных поручений на этот счет не давалось. Кроме того, сообщалось, что речь идет об уехавших россиянах, которые своими действиями наносят вред стране.

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