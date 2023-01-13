Юрист объяснила, могут ли конфисковать имущество за оскорбление ВС РФ из-за рубежа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у тех, кто оскорбляет граждан и Вооруженные силы РФ из-за рубежа. Разбираемся, может ли это быть осуществлено на практике.



"Уехавшие негодяи"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

По словам Вячеслава Володина, некоторые сограждане считают возможным оскорблять Россию и ее жителей и "открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц".

"Их цель понятна – выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом", – сказал он.





Вячеслав Володин председатель Государственной думы Согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация вооруженных сил. Установить состав преступления – это задача следствия.

Володин подчеркнул, что существующих мер реагирования недостаточно.

"Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться", – написал спикер ГД.

Володин считает, что в текущей ситуации правильно будет дополнить соответствующие статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации имущества в РФ: это сможет "возместить нанесенный ущерб".

Подобная мера будет возможна при условии, если формулировки состава уголовного преступления будут прописаны и включены в УК РФ, отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В Общественной палате также поддержали предложение Володина.

"Если получится найти правовой инструмент конфискации собственности, естественно, с доказательной базой и в результате судебного решения, то сам формат конфискации у людей, которые наносят откровенный вред и ущерб государству, я всячески поддерживаю", – сказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член ОП Никита Данюк.

Дом под санаторий?

Для того чтобы конфискация имущества за оскорбления стала возможна, могут внести соответствующие правки в статью 280.3 УК РФ – она предусматривает ответственность за дискредитацию ВС РФ. Таким мнением с Москвой 24 поделилась юрист Мария Ярмуш.





Мария Ярмуш юрист Если правки вступят в силу, закон будет работать так: гражданин совершает противоправные действия, затем собираются доказательства его вины и передаются в суд. Если судья вынесет обвинительный приговор, то он может указать санкцию – конфискация имущества. И оно будет передано в собственность государству.

Юрист напомнила, что закон не имеет обратной силы. То есть если человек совершил правонарушение до начала его действия, то конфисковать имущество будет нельзя.

При этом такая санкция все же должна применяться не просто за оскорбления, а за реальные действия, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.





Елена Драпеко первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Например, собирает средства для ВСУ, агитирует людей против РФ и желает нам проигрыша. Плюс я бы поддержала идею о лишении таких лиц гражданства.

В разговоре с Москвой 24 Драпеко добавила, что конфискованные дома и земли могут стать собственностью государства или муниципалитета по принципу выморочного имущества (собственность или ее часть, которая никому не перешла по наследству. – Прим. ред.). Федеральные и местные власти будут решать, как ими распорядиться. По мнению депутата, вполне реально отдать дома и земли под санатории и приюты.