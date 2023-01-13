В ОП поддержали идею Володина о конфискации имущества ряда покинувших страну россиян

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о конфискации имущества покинувших РФ граждан, которые нелицеприятно высказываются о стране. Его слова передает RT.

Данюк подчеркнул, что данная инициатива поможет ограничить деструктивное влияние на общество со стороны людей, которые пытаются подорвать основы государства, продолжая при этом зарабатывать внутри России.

"Если получится найти правовой инструмент конфискации собственности, естественно, с доказательной базой и в результате судебного решения, то сам формат конфискации у людей, которые наносят откровенный вред и ущерб государству, я всячески поддерживаю", – сказал представитель ОП РФ.

Также он подчеркнул, что данная практика должна распространиться как на россиян, которые делают публичные заявления, так и на граждан, поддерживающих ВСУ деньгами или другого рода конкретными действиями.

Ранее Володин предложил лишать имущества уехавших граждан РФ, которые публично оскорбляют Россию, ее армию и народ, а также совершают действия, подпадающие под статью о реабилитации нацизма. Он отметил, что, находясь за границей, эти люди продолжают зарабатывать деньги в РФ, сдавая в аренду недвижимость.

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