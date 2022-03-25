Медведев назвал предателями россиян, критикующих власть из-за рубежа

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что можно критиковать власть, но нельзя высказываться против страны, находясь за границей, поскольку это является предательством.

"Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть – это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство", – сказал Медведев в интервью РИА Новости и RT.

Он также добавил, что высказывать свое критическое отношение против власти не стоит по спецоперации, которую проводит Россия.

"Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твое будущее, за наше Отечество. И тем самым ты себя противопоставляешь этим людям, которые рискуют головой, по сути, жизни кладут за это", – подчеркнул Медведев.

Также зампредседателя Совбеза РФ заявил, что спецоперация на Украине идет по плану и продолжится до достижения поставленных целей – демилитаризации и денацификации страны. По его словам, спецоперация состоялась в первую очередь потому, что цели, которые ставила РФ, не были достигнуты дипломатическим путем.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о представлении после окончания спецоперации России по защите ДНР и ЛНР к госнаградам сотрудников Службы безопасности Украины, которые работали за РФ против бандеровцев.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

