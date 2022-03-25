Спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей – Медведев

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине идет по плану и продолжится до достижения поставленных целей – демилитаризации и денацификации страны.

Он отметил, что спецоперация состоялась в первую очередь потому, что цели, которые ставила РФ, не были достигнуты дипломатическим путем.

"Эти цели касаются будущего Украины, статуса в качестве нейтрального государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным, государства, которое должно являться нашим нормальным соседом", – приводит слова Медведева РИА Новости.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о представлении после окончания спецоперации России по защите ДНР и ЛНР к госнаградам сотрудников Службы безопасности Украины, которые работали за РФ против бандеровцев.

В процессе разговора, прошедшего в формате видеоконференции, британский министр не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, подчеркнув, что России это бы очень не понравилось.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

