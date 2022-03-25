Минобороны опубликовало кадры работы "Искандеров" на Украине

Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало кадры удара по объектам военной инфраструктуры Украины.

"Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" была уничтожена база подготовки иностранных наемников", – говорится в сообщении.

Ранее российские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 ВСУ. Точное попадание обеспечил беспилотник, осуществлявший лазерное наведение снаряда. Уничтожение объекта было зафиксировано на видео средствами объективного контроля.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

