Клишас счел возможной реализацию идеи о конфискации имущества за оскорбление ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Реализация идеи о конфискации имущества у граждан за оскорбление Вооруженных сил РФ возможна при условии, если формулировки состава уголовного преступления будут прописаны и включены в УК России. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс", – цитирует сенатора ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества уехавших граждан РФ, которые публично оскорбляют Россию, ее армию и народ, а также совершают действия, подпадающие под статью о реабилитации нацизма.

По его словам, существующих мер реагирования на подобные действия недостаточно. Дополнение статей УК РФ пунктами о конфискации имущества он считает верным решением.



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